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'a Malta'dan transfer teklifi

Malta ekibi , profesyonel futbolcu olmak isteyen rekortmen atlet 'a iki yıllık sözleşme teklif etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:59
Usain Bolt'a Malta'dan transfer teklifi

Atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı sprinter 'a, Malta ekibi 'dan profesyonel sözleşme teklifi geldi.

Kulübün üst yöneticilerinden Ghasston Slimen, ABD basınına yaptığı açıklamada, Bolt'a iki yıllık profesyonel sözleşme teklif ettiklerini belirterek, "Şampiyonlar, Valletta'da her zaman mutlulukla karşılanır. Teklifimizi ilettik ve bekliyoruz. İmkansız diye bir seçenek yoktur." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt'un menajeri Tony Rallis ise teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

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Usain Bolt'a Malta'dan transfer teklifi
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