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’a 2.5 milyon ceza

Medipol , geçtiğimiz hafta şarkıcı ile kavga eden futbolcusu ’a iki milyon 500 bin lira para cezası verdi

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Arda Turan’a 2.5 milyon ceza
, geçtiğimiz hafta bir eğlence mekanında şarkıcı ile kavga eden oyuncusu 'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Önceki akşam olağanüstü toplanan Başakşehir yönetimi, Arda'nın durumunu masaya yatırdı. Yöneticilerden bir kısmı, sözleşmesinin feshedilmesini, bir kısmı kadro dışı bırakılmasını, bir kısmı ise para cezası verilmesini istedi. Zirvede, yargıya intikal eden olay için mahkeme kararını beklemenin doğru olacağı görüşü ağır basınca, 31 yaşındaki futbolcuya, para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

ETİK DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMIYOR
Konuya ilişkin dün şu açıklama yapıldı: "Oyuncumuzun işlediği iddia edilen fiillerin kulübün etik ve profesyonel anlayışı ile bağdaşmadığını belirtiriz. Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek yaptırım hakkımızı saklı tutarak, kendisine 2 milyon 500 bin lira para cezası verdiğimizi, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararına kadar devam edeceğini bildiririz."
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Arda Turan’a 2.5 milyon ceza
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