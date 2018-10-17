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sisteme girmemiş

’de veriler için iki farklı ‘Cloud’ sistemi olduğu, birinin ve ekibine, diğerinin kulübe ait olduğu bildirildi

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Aykut Kocaman sisteme girmemiş
Sarı-lacivertli kulüpte gündemi meşgul eden verilerin silinmesi ve üçüncü şahıslarla paylaşılması olayı farklı bir hal aldı. 'de iki farklı Cloud sistemi olduğu, bunlardan birinin ve ekibine, diğerinin kulübe ait olduğu bildirildi. Kulüp sisteminde Nisan- Mayıs aylarındaki görüntülerin gerçekten bulunmadığı, ancak bu görüntülerin hocalara ait Cloud'da mevcut olduğu kaydedildi. Bu Cloud sistemi şifresinin Kocaman'da da bulunduğu, ancak teknik adamın görevden ayrıldığından bu yana sisteme hiç giriş yapmadığı kaydedildi.
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Aykut Kocaman sisteme girmemiş
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