Aykut Kocaman sisteme girmemiş

Sarı-lacivertli kulüpte gündemi meşgul eden verilerin silinmesi ve üçüncü şahıslarla paylaşılması
olayı farklı bir hal aldı. Fenerbahçe
'de iki farklı Cloud sistemi olduğu, bunlardan birinin Aykut Kocaman
ve ekibine, diğerinin kulübe ait olduğu bildirildi. Kulüp sisteminde Nisan- Mayıs aylarındaki görüntülerin gerçekten bulunmadığı,
ancak bu görüntülerin hocalara ait Cloud'da mevcut olduğu kaydedildi. Bu Cloud sistemi şifresinin Kocaman'da da bulunduğu, ancak teknik adamın görevden ayrıldığından bu yana sisteme hiç giriş yapmadığı kaydedildi.