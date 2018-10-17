Barcelona'dan Arda Turan açıklaması!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Basın Sözcüsü Josep Vives, İspanyol gazetecilerle yaptığı toplantıda bonservisine sahip oldukları Arda Turan'la ilgili de konuştu.

'BU DURUMDAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ'

Vives, Arda'nın son günlerde yaşadığı olayları değerlendirirken, "Bu tür haberler duymaktan dolayı hoşnut değiliz. Olayın kahramanı kim olursa olsun hoş değil. Özellikle Arda Turan, burada olduğu sürece arkadaşça vakit geçirdiğimiz birisi. Bu durumdan hiç memnun kalmadık. Ancak daha fazla yorum yapmayacağız." dedi.

'BİZE GELMİŞ BİR BİLGİ YOK'

Arda'nın Türkiye'deki durumu hakkında da bilgi veren İspanyol futbol adamı, "Başakşehir'in Arda Turan'ın sözleşmesini feshedeceğine dair bize ne kulüpten ne de oyuncudan bir bilgi gelmedi." dedi.

Geçen sezon devre arasında Başakşehir tarafından 2.5 sezon boyunca kiralanan Arda Turan'ın Katalan ekibi ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

HABER: Serkan AKKOYUN