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Bu isimleri soruşturun

FETÖ’nün futbol yapılanması davası başladı. 21 isim hakkında söz konusu terör örgütünde açılmış dava veya devam eden bir soruşturma olup olmadığının sorulmasına karar verildi

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Bu isimleri soruşturun
İstanbul 32. 'nde FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin , Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, , Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. İkisi tutuklu 6 sanığın bulunduğu davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Çatkıç hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Diğer tutuklu sanık Zafer Biryol'un ise tutukluluğunun devamına karar verildi. Mahkeme sanık ifadelerinde adları geçen Emre Belözoğlu, , , , , Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Orhan Şam, Barış Durmaz, Ertuğrul Taşkıran, Ümit Bozkurt, Sedat Yeşilkaya, Ali Cansun, Erkan Özbey, Gökhan Tokgöz, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan ve Cihat Arslan hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinde açılmış bir dava veya devam eden bir soruşturma olup olmadığının sorulmasına karar verdi.
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Bu isimleri soruşturun
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