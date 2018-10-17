Bu isimleri soruşturun

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin Bekir İrtegün
, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral
, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak"
suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. İkisi tutuklu 6 sanığın bulunduğu davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi.
Çatkıç hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Diğer tutuklu sanık Zafer Biryol'un ise tutukluluğunun devamına karar verildi.
Mahkeme sanık ifadelerinde adları geçen Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül
, Mehmet Topal
, Alper Potuk
, Tuncay Şanlı
, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Orhan Şam, Barış Durmaz, Ertuğrul Taşkıran, Ümit Bozkurt, Sedat Yeşilkaya, Ali Cansun, Erkan Özbey, Gökhan Tokgöz, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan ve Cihat Arslan hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinde açılmış bir dava veya devam eden bir soruşturma olup olmadığının sorulmasına karar verdi.