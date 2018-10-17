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'dan halkına duyuru

spor, Spor Toto Süper Lig’in 9 haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçına taraftarların katılımını sağlamak için ilginç bir video paylaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 23:13
Joao Pereira'dan Trabzon halkına duyuru

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'un çeşitli yerlerinden kısa görüntüler yer aldı.

Portekizli oyuncu Belediye hoparlöründen şehre duyuru yaptı. Perira yaptığı duyuruda, "Pazartesi akşamı tüm şehirde elektrik kesintisi olacaktır. Evlerde sular akmayacaktır, doğalgaz çalışmayacak, Trabzon'da yaşam duracak. Halkımıza önemle duyurulur. Çünkü bizim maçımız var. Orada olalım, olacağız da" ifadelerine yer verdi.

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Joao Pereira'dan Trabzon halkına duyuru
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