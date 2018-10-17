Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kasımpaşa, Akhisaspor'a hazırlanıyor

, Akhisaspor'a hazırlanıyor

, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Akhisarspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 14:24
Kasımpaşa, Akhisaspor'a hazırlanıyor

Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11:00'de başladı. Futbolcular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ile başlarken, el topu çalışması ve yan top çalışmalarıyla devam ettiler. Daha sonrasında antrenman yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçının ardından yapılan soğuma hareketleri ile sonra erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı, kaleci antrenörü Halit Matlı ile ayrı olarak çalıştılar.

Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11:00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa, Akhisaspor'a hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN