Samet Aybaba: Galatasaray maçından puan almak istiyoruz

Aybaba, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Galatasaray kendi sahasında çok etkili bir takım, üç gündür çalışıyoruz." diyen Aybaba, "Biz de iyi bir takımız, saha içerisinde birçok şeyi iyi yaptık ama skorlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık. Belki bu bizim için dönüm maçı olabilir, 'buraya kadardır bu' diye düşünüp oyuncularımızı motive ediyoruz. Galatasaray maçında iyi bir futbol oynayıp, herkese Bursaspor'un nasıl bir takım olduğunu göstererek, bu maçtan puan almak istiyoruz." diye konuştu.

Aybaba, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in affedilmesine ilişkin soru üzerine, oyuncuların iyi çalıştıklarını ve performanslarının gittikçe yükseleceğini aktardı.

MKE Ankaragücü galibiyetini değerlendiren Aybaba, şöyle konuştu:

"Galibiyet bize Galatasaray maçında çok olumlu yansır. Çok stres çekiyorduk, çok iyi maçlar çıkardık. 5-6 maç iyi oynadık, 1 maç kötü oynadık. Oralarda bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorduk, olmayınca takım doğal olarak strese giriyor. Özellikle bu maçta girmelerinden daha doğal bir şey olamazdı. MKE Ankaragücü maçını kazanınca oyuncularımız gerçekten rahatladı."

"ALTYAPIYA DESTEK VERMEYE DEVAM ETMEK LAZIM"

Milli takımın mağlubiyetini de değerlendiren Samet Aybaba, "Milli takımımız, takım olma özelliğini daha kazanamadı, takım gibi oynayamıyor. Sanki bir yerden oyuncuları toplamışsınız bir yere getirmişsiniz onlar da oynamaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Milli takımın bazı özellikleri taşıması lazım. Önce milli ruhu olması lazım. Onu sahaya yansıtacak birliktelikleri, arkadaşlıkları ve aidiyet duyguları olması lazım." ifadelerini kullandı.

Aybaba, şunları kaydetti:

"3 gün kala çeşitli Avrupa kentlerinde oynayan oyuncularımızı toplayıp, bir yere getirirseniz bu iş olmaz. Kendi ligimizden kurulu bir iskelet kadronun üzerine yurt dışındaki oyuncularımızı da katarsak daha farklı bir yere gelir. Tabii ki altyapılar önemli. Altyapı oyuncuları ne kadar çok takımlarında oynarsa milli takıma da o kadar çok yansır. O nedenle altyapıya destek vermeye devam etmek lazım. Yapılıyor mu, bence hayır. Hala yapılmıyor."