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İşte - anlaşmasının perde arkası

ile arasında yapılan 2+3 yıllık anlaşmada ikinci başkan Abdurrahim Albayrak büyük rol oynadı. Albayrak, tecrübeli hocaya, “Biz senden başka teknik direktörle çalışmayız. Gel imzayı atalım” dedi ve ekledi...

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
İşte Galatasaray - Fatih Terim anlaşmasının perde arkası

KAFALARDA SORU İŞARETİ KALMASIN. 5. YILDIZI BİRLİKTE ALALIM

UEFA kıskacında sıkıntılı günler yaşayan 'da, teknik direktör 'in 2+3 yıllık opsiyonlu imzası sarı-kırmızılı camiada havayı değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı para bile konuşmadan bir dakikada boş sözleşmeye imza atarken, bu olayın perde arkasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın tam bir hafta mesai harcadığı ortaya çıktı. Fatih Terim'in sözleşmesini milli arada uzatmayı kafasına koyan Abdurrahim Albayrak, geçen hafta ilk görüşmeyi 'nde yaptı. Galatasaray'ı 7 kez şampiyon yapan Terim'e, "Hocam, biz senden başka teknik direktörle çalışmayız. Gel imzayı atalım, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. 5. yıldızı beraber takalım'' diyen Albayrak, 'Tamam' cevabını alınca ilk olarak Başkan 'i aradı. Başkan, Salı günü yapması gereken 139 geçersiz imza ile ilgili toplantıyı Pazartesi gününe erteledi ve imzalar atıldı.

UEFA'DAN TERİM'E KUTLAMA

UEFA, Almanya adresli Twitter hesabından Fatih Terim'in Galatasaray'la sözleşme imzalamasını duyurdu. Tecrübeli teknik adamın sarı-kırmızılı takımda 2000'de kazandığı UEFA Kupası, şampiyonluğu kupası ve Türkiye kupası fotoğraflarını paylaşan UEFA, mesajını ayrıca sözleşme dosyası ve imza emojileri ile süsledi.

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