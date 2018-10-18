İtalya'dan Fenerbahçe için sağ bek iddiası: Rick Karsdorp

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma şanı bulamayan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'un adı Fenerbahçe ile anıldı.

CalcioMercato'nun haberine göre 23 yaşındaki oyuncu, Roma'da yeteri kadar oynayamaması nedeniyle ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz yaz Feyenoord'dan 14 milyon Euro'ya transfer edilen Karsdorp'un bu talebine olumlu bakan Roma ise öncelikli olarak bonservisi ile satmayı düşünüyor.

İtalya'da yer alan haberlerde, Karsdorp'a talip olan takımların İspanya'dan Sevilla, Hollanda'dan Feyenoord ve Türkiye'den Fenerbahçe olduğu vurgulandı. Karsdorp ve Philli Cocu, Feyenoord'da da birlikte çalışmışlardı.

Karsdorp geçen sezon ön çapraz bağları koptuğu için sadece 1 maça çıkabilmişti. Bu sezon ise 2 maçta toplam 98 dakika süre alabildi.

HABER: Serkan AKKOYUN