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İtalya'dan için sağ bek iddiası:

'da forma şansı bulamayan sağ bek Karsdorp takımdan ayrılabilir. Karsdorp'un eski takımı 'da dönebileceği ya da 'ye kiralanabileceği yazıldı.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 13:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 13:43
İtalya'dan Fenerbahçe için sağ bek iddiası: Rick Karsdorp

İtalya Serie A takımlarından 'da forma şanı bulamayan Hollandalı sağ bek 'un adı ile anıldı.

CalcioMercato'nun haberine göre 23 yaşındaki oyuncu, Roma'da yeteri kadar oynayamaması nedeniyle ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz yaz 'dan 14 milyon Euro'ya transfer edilen Karsdorp'un bu talebine olumlu bakan Roma ise öncelikli olarak bonservisi ile satmayı düşünüyor.

İtalya'da yer alan haberlerde, Karsdorp'a talip olan takımların İspanya'dan Sevilla, Hollanda'dan Feyenoord ve Türkiye'den Fenerbahçe olduğu vurgulandı. Karsdorp ve Philli Cocu, Feyenoord'da da birlikte çalışmışlardı.

Karsdorp geçen sezon ön çapraz bağları koptuğu için sadece 1 maça çıkabilmişti. Bu sezon ise 2 maçta toplam 98 dakika süre alabildi.

HABER: Serkan AKKOYUN

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İtalya'dan Fenerbahçe için sağ bek iddiası: Rick Karsdorp
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