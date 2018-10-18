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İtalyan basını, ’ın 25 yaşındaki İspanyol sağ bek 'u ’dan resmen istediğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Beşiktaş, Patric Gabarron'u istiyor

Ara döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan için İtalya'dan farklı bir iddia geldi. Çizme'nin en çok okunan spor gazetelerinden Corriere dello Sport, siyah-beyazlıların 'nun sağ beki 'u istediğini yazdı.

Haberde 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun Lazio'nun UEFA listesinde yer aldığı, bu nedenle transfer ihtimalinin düşük olduğu da belirtildi. 2015- 16 sezonunda Barcelona'nın ikinci takımından İtalyan ekibine transfer olan Patric, birinci yılında 9, ikinci ve üçüncü yıllarında 21'er kez resmi maçlarda Lazio forması giymişti. Bu sezon ise sadece iki maçta toplam 95 dakika süre aldı. İspanyol yıldızın yedek kulübesine mahkum kalmasında Lazio'nun üçlü savunmayı tercih etmesi etkili oldu.

Lazio formasını dört sezondur giyen Patric, bu süreçte sadece dört kez sakatlık yaşadı. 25 yaşındaki isim sakatlıkları nedeniyle 7 maç kaçırdı.

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Beşiktaş, Patric Gabarron'u istiyor
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