Michael Frey: Herkesten çok çalışıyorum

Türkıye'nın en iyi takımı olmak için çok fazla savaşıyoruz. Benim görevim gol atmak ama aynı zamanda defansif bir görevim de var. Saha içerisinde herkes birbirine yardım etmek istiyor. Zamanla goller de gelecektir. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıdır.

ÜÇ kulvarda da yarışıyoruz ve bu 3 kupayı da (lig, kupa, Avrupa) kazanmak istiyoruz. Şu anda yapmamız gereken şey maç maç bakmak. Ama şunu söyleyebilirim ki, ben bu takımda herkesten çok daha fazla çalışıyorum, bunu da görüyorlar.

TAKIMDAKI hava çok iyi, iyi kalbi olan çok fazla insan var. Her birinin içinde futbol tutkusu var. Tek bir hedef, tek bir amaç için çalışıyoruz; o da Fenerbahçe'nin başarısı.

ERZURUM'U HABERLERDEN DUYDUM

KADRO dışılar futbolda olan şeyler. Bize sebepler hakkında bir şeyler söylediler ama önümüze bakmak zorundayız.

ERZURUMSPOR hakkında pek fazla şey duymamıştım. Haberleri gazeteden okudum. Tabii ki onlara saygım var ama haberlerden önce onlarla ilgili çok fazla şey duymadım.