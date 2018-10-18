"Okan Buruk mutlaka İtalya'da çalışacaktır"

Çaykur Rizespor'un sezon başında İtalya'dan transfer ettiği Kosovalı kalecisi Samir Ujkani, teknik direktörü Okan Buruk'u öve öve bitirmedi.

İtalyan basınına konuşan Ujkani, Okan Buruk'un kesinlikle İtalya'da çalışma fırsatı bulacağını vurguladı. 2007 yılında Palermo'ya transfer olan ve 11 yıl boyunca İtalya'da futbol oynayan Ujkani, Okan Buruk için şunları söyledi:

"Okan Buruk'la beraber takımda zihniyet değişti. Okan Hoca, İtalyan mentalitesine sahip ve çok iyi çalışıyor. Bir gün Serie A'da çalışacağına eminim. Akıcı bir şekilde İtalyanca konuşuyor, İtalyan gibi düşünebiliyor aynı zamanda uluslararası bir futbol aklı var."

Okan Buruk 2001 yılında Emre Belözoğlu ile birlikte Inter'e transfer olmuş ve 2004 yılına kadar İtalyan takımının kadrosunda yer almıştı.

HABER: Serkan AKKOYUN



Samir Ujkani, Kosova Milli Takımı'nın kalesini de koruyor.