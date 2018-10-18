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" mutlaka İtalya'da çalışacaktır"

kalecisi , hocası 'un günün birinde İtalya'da çalışacağını iddia etti.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 13:52
Okan Buruk mutlaka İtalya'da çalışacaktır

'un sezon başında İtalya'dan transfer ettiği Kosovalı kalecisi , teknik direktörü 'u öve öve bitirmedi.

İtalyan basınına konuşan Ujkani, Okan Buruk'un kesinlikle İtalya'da çalışma fırsatı bulacağını vurguladı. 2007 yılında Palermo'ya transfer olan ve 11 yıl boyunca İtalya'da futbol oynayan Ujkani, Okan Buruk için şunları söyledi:

"Okan Buruk'la beraber takımda zihniyet değişti. Okan Hoca, İtalyan mentalitesine sahip ve çok iyi çalışıyor. Bir gün Serie A'da çalışacağına eminim. Akıcı bir şekilde İtalyanca konuşuyor, İtalyan gibi düşünebiliyor aynı zamanda uluslararası bir futbol aklı var."

Okan Buruk 2001 yılında Emre Belözoğlu ile birlikte Inter'e transfer olmuş ve 2004 yılına kadar İtalyan takımının kadrosunda yer almıştı.

HABER: Serkan AKKOYUN


Samir Ujkani, Kosova Milli Takımı'nın kalesini de koruyor.

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