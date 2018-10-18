Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Şırnak U13 futbol takımı, Barselona'da şampiyon oldu

U13 futbol takımı, Barselona'da şampiyon oldu

İspanya'nın Barselona kentinde her yıl düzenlenen ve yüzlerce futbol takımının katıldığı uluslararası 'nda Türkiye'yi temsil eden UYAFA futbol takımı, bugün normal süresi 0-0 sona eren maçta Danimarka takımını penaltılarda yenerek şampiyon oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 22:42
Şırnak U13 futbol takımı, Barselona'da şampiyon oldu

İspanya'nın Barselona kentinde her yıl, 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen , bugün oynanan final maçı ile sona erdi.

11 ülkeden 200 U13 düzeyinde futbol takımının katıldığı turnuvada Türkiye'yi bu yıl temsil eden UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Projesi) takımı, final maçında Danimarka'nın Dalum takımıyla karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren maçta, penaltı atışları sonrası takımı şampiyonluğu kazandı.

Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada şampiyon olan futbol takımı yöneticileri ve futbolcular tebrik edilerek, Her yıl İspanya?nın Barselona kentinde düzenlenen, 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'nı bu yıl Şırnak UYAFA takımımız kazandı. U13 kategorisinde ülkemizi temsil eden Şırnak UYAFA takımımız, bugün Danimarka?nın Dalum takımıyla yaptığı final karşılaşmasını penaltı atışlarıyla kazanarak şampiyon oldu. Bize bu gururu yaşattıkları için başta Şırnak UYAFA takımı futbolcularımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz denildi.

Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak U13 futbol takımı, Barselona'da şampiyon oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN