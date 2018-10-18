Trabzonspor'da UEFA zirvesi

Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının yeniden değerlendirmeye alınması, Trabzonspor yönetimini de harekete geçirdi.

UEFA ile yapılan anlaşma ve kulübün mali şartlarını masaya yatırmak üzere bir değerlendirme toplantısı yapma kararı alan bordo-mavililer, bir sorun tespit edilmesi halinde erken önlem almayı planlıyor. UEFA yetkilileriyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme takvimi ayarlayacak olan yönetim, bugüne kadar yapılan ödemeleri ve finansal adımları anlatacak.

'EMİN ADIMLAR ATIYORUZ'

Konuyla ilgili SABAH'a bilgi veren Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şu an emin adımlarla ilerliyoruz. Görüştüğümüz sponsorlar var. Somut adımlar atılacak. Aralık ayına kadarki ödeme planı hazır" dedi.