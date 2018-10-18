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'da zirvesi

'daki FFP krizi, yönetimini de harekete geçirdi. Mali kriterler üzerine kendi aralarında durum değerlendirmesi yapacak olan bordo-mavililer, 'da bir sorunla karşılaşmamak için erken önlem almayı planlıyor.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Trabzonspor'da UEFA zirvesi

'ın ile yaptığı (FFP) anlaşmasının yeniden değerlendirmeye alınması, yönetimini de harekete geçirdi.

UEFA ile yapılan anlaşma ve kulübün mali şartlarını masaya yatırmak üzere bir değerlendirme toplantısı yapma kararı alan bordo-mavililer, bir sorun tespit edilmesi halinde erken önlem almayı planlıyor. UEFA yetkilileriyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme takvimi ayarlayacak olan yönetim, bugüne kadar yapılan ödemeleri ve finansal adımları anlatacak.

'EMİN ADIMLAR ATIYORUZ'

Konuyla ilgili SABAH'a bilgi veren spor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şu an emin adımlarla ilerliyoruz. Görüştüğümüz sponsorlar var. Somut adımlar atılacak. Aralık ayına kadarki ödeme planı hazır" dedi.

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Trabzonspor'da UEFA zirvesi
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