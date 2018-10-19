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40 stat içinde en iyisi

Giriş Tarihi: 19.10.2018
40 stat içinde en iyisi
İspanyolların spor gazetesi Marca dünyanın en iyi 40 stadını açıkladı ve futbolseverlerin katılacağı bir anket düzenledi. Oylamanın devam ettiği ankette dün akşam saatleri itibariyle G.Saray'ın stadı aldığı oylarla ilk sıraya çıktı. Marca anketinde Türkiye'den başka stada yer vermedi.

Galatasaray evinde puan koklatmıyor
TÜRK Telekom Stadı'nda rakip tanımayan Süper Lig'de taraftarı önünde 16 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 33 bin kombineye sahip sarı-kırmızılı takım, sahasından zaferle ayrıldığı bu 16 lig maçının 10'unda kalesini gole kapadı. Dış sahada yaşadığı puan kayıplarının ardından Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 3 puan alarak milli araya moralli giden Aslan, 5 gün içinde evinde oynayacağı ve Şampiyonlar Ligi maçlarında yine 3'er puanı hedefliyor.
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40 stat içinde en iyisi
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