40 stat içinde en iyisi

İspanyolların spor gazetesi Marca dünyanın en iyi 40 stadını açıkladı ve futbolseverlerin katılacağı bir anket düzenledi. Oylamanın devam ettiği ankette dün akşam saatleri itibariyle G.Saray'ın stadı Türk Telekom
aldığı oylarla ilk sıraya çıktı. Marca anketinde Türkiye'den başka stada yer vermedi. Galatasaray evinde puan koklatmıyor
TÜRK Telekom Stadı'nda rakip tanımayan Galatasaray Süper Lig'de taraftarı önünde 16 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
33 bin kombineye sahip sarı-kırmızılı takım, sahasından zaferle ayrıldığı bu 16 lig maçının 10'unda kalesini gole kapadı.
Dış sahada yaşadığı puan kayıplarının ardından Antalya
spor ile deplasmanda oynadığı maçtan 3 puan alarak milli araya moralli giden Aslan, 5 gün içinde evinde oynayacağı Süper Lig
ve Şampiyonlar Ligi maçlarında yine 3'er puanı hedefliyor.