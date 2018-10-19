Adnan Polat: “Galatasaray'ı çok zor günler bekliyor”

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın CAS başvurusunu değerlendiren Polat, "Galatasaray'la ilgili değil bu durum. Biz Türkiye'ye Finansal Fair Play'i öğretemedik. UEFA'nın öğretmeye çalışması zoruma gidiyor. Ben 2008'den itibaren gelecekte bu tür durumlar olacağını söylemeye başlamıştım. Bu olaylar benim için sürpriz değildi. UEFA'nın yayınladığı yeni yönetmeliği duyurmaya çalıştım ancak bizde günü kurtarma felsefesi olduğu için kimse gelecek için çabalamıyor. Taraftarları anlıyorum ama kulüpler, camialar geleceğe yönelik işler yapmalılar. Bunları oluşturduğumuz takdirde Galatasaray'ın 2014'e sıfır borçla girmesi gerekiyordu. Ancak gelirler har vurup harman savruldu, neticesi de böyle oldu. Son yönetim 7 yıllık harcamalar nedeniyle bu durumda. Hemen temizlenmesi çok uzun zaman alacak ve kimse buna sabır gösteremeyecek. Bir ileri, iki geri devam edecek ama bu Türk futbolu için geçerli. Modelimizi değiştirmemiz lazım. En basiti, İngiliz modeline dönmek. Finansal Fair-Play'i kendimiz kontrol ederiz. Hemen yapılırsa Türk futbolu, kendi kendini kontrol eden bir sektör olarak devam edebilir" dedi.



"GALATASARAY 2014'E SIFIR BORÇLA GİRİYORDU. MAALESEF BİZE 2011'E KADAR MÜSAADE EDİLDİ"

Adnan Polat, kurdukları yol planında 2014'de borçları kapatabilmiş olabileceklerini aktararak, "2011'de Galatasaray'ın banka borcu 110 milyon Dolar civarındaydı. Toplamda ise 328 milyon Dolar'dı. Benden önce ise 2006'da, 228 milyon Dolar'dı. Benim dönemimde 100 milyon Dolar artmış, kulübün hisseleri alındı. Halka açık olan hisselerden. Stat yapıldı. Ciddi para harcandı. 1996'dan 2006'ya kadar devlete ait olan gayrimenkullerin hiçbirinin parası ödenmemişti onlar ödendi. İcra takipleri ödendi. UEFA'da problemde birinci sırada olan kulüptük, onlar ödendi ve borç yükseldi. Ama gelirimiz de 70 milyon Dolar'dı. Projeksiyonumuzda Galatasaray 2014'e sıfır borçla giriyordu. Maalesef bize 2011'e kadar müsaade edildi ve ayrıldık. Sonrasındaki yönetimler de 'Ben şampiyon olayım benden sonrası tufan' düşüncesiyle yaklaştı. Gelirlerin bir kısmı TL olduğu için ve kurlar bu durumda olduğu için nasıl kurtulur bilmiyorum. Sponsorluklar düştü. Güven unsuru ortadan kalktı. İnşallah Türk futbolu yeniden inşa edilir ve ivme kazanırız" dedi.



"KABUL ETTİLER YANLIŞ YAPILDIĞINI"

Başkan Mustafa Cengiz'in kongrede kendisinden özür dilemesinin hatırlatılması üzerine Adnan Polat, "Mustafa başkana da kongreye de teşekkür ederim. Kırgınlık geçiyor belki. Kongre de kalkıp alkışlıyor, destek olarak algılıyorum. Kabul ettiler yanlış yapıldığını. Çünkü çok üzülmüştüm, ben kulüpten hiçbir şey beklemeden uzun yıllar hizmet ettim hala da elimden gelen bir şey olursa yaparım. Usulsüz bir şekilde idari ibra diye bir şey çıkarılmıştı ve 46 yargıcın 46'sı da ibra etmedi. İnşallah bundan sonrasında aynı kabalık hiçbir başkana yapılmaz çünkü Galatasaray'ı çok zor günler bekliyor" şeklinde konuştu.



"COCU, YÖNETİCİLERİ DİNLERSE YOL ALABİLİR"

Fenerbahçe ve Phillip Cocu'nun sorulması üzerine Polat, şu açıklamada bulundu:

"Cocu, Hollanda'da 3 sene takımını şampiyon yaptı. Rijkaard, Barcelona'yı İspanya ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştı. Burada problem nedir diye bakınca, şartlar birbirinden çok uzak. İnsanların kafa yapılarından bahsediyorum. Rijkaard bizim takımı kampa almazdı. Bunlar profesyonel futbolcu aileleriyle kalsınlar, onlar kendilerine bakarlar diyordu. Ama Türk ve Güney Amerikalılar hiç öyle değiller. Onlar futbolcuların kendilerine sahip çıkacağını düşündüler ama olmadı. Ben bunları anlattım, söyledim ama en ufak bir değişiklik yapmadı. Mecburen gönderdik. Aynı durum Fenerbahçe için geçerli. Cocu, tecrübeli yöneticileri dinlerse ve uygulamalarını ona göre yaparsa Fenerbahçe yol alabilir. Rakibimiz de olsa umarım Fenerbahçe, Cocu ile iyi yol alabilir. Neticede Fenerbahçe'nin rekabet içinde olmadığı bir ligde ekonomik olarak da olumsuz etkileniyor."



"KENDİ KENDİNİ KORUYAN BİR MEKANİZMAYA GİDİLMELİ"

Türk futbolunun yeni bir anlayış içine girmesi gerektiğini söyleyen Polat, "Kulüpler Birliği bir şirket kurmalı ve Finansal Fair Play'i kontrol etmeli. Bu şirketin profesyonel ekibi kulüpleri incelemeli ve kuralların dışına çıkılmasına izin vermemeli. Çıkıldığı anda ise TFF'ye haber verilmeli ve yaptırım uygulanmalı. Bu olmazsa işin içinden çıkılmayacak. Kendi kendini koruyan bir mekanizmaya gidilmeli ve bu yapılabilir. Fikret başkanla konuştuk, böyle bir uygulama anlatmıştı. Çok sevinmiştim ama ne oldu onu bilemiyorum. Bir de yabancı oyuncuyla ilgili kurallar konmalı. Kulüpler de bütçelerinin kayda değer bir kısmını altyapıya sokup, futbolcu yetiştirmeli" dedi.



"ARDA İLE İLGİLİ HAYAL KIRIKLIĞI VE ÜZÜNTÜ VAR"

Son dönemde yaşadığı adli olaylarla gündeme gelen Arda Turan için de Polat, "Benim dönemimde Arda'nın futbolundan, ahlakından çok memnundum. Atletico Madrid'den Barcelona'ya gidene kadar iyiydi. Ama para, şöhret herkes idare edemiyor. Şu anda olanları da üzülerek izliyorum. Daha başarılı olmasını isterdim. Arda ile ilgili hayal kırıklığı ve üzüntü var. Umarım toparlar kendisini" dedi.



"ALİ KOÇ'UN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetimi ile ilgili de konuşan Polat, "Ali Koç'un ne yapmak istediğini biliyorum, anlıyorum. Çünkü ben de yapmak istemiştim. İnşallah yapabilir çünkü Türk futboluna örnek olacak ve diğer kulüpleri de o yöne itecek. Yapabilir ama birçok insanı rahatsız edecek. Bunu yapabilmesi için elinin kuvvetli olması gerekiyor bu da futbol takımının iyi sonuçlar alması demek. Şansı yaver gitmedi şu ana kadar ama inşallah düzelir" dedi.

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