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'da affedildi!

ekiplerinden 'da uzun süredir takımdan uzak kalan 'a af çıktı!

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:54
Celta Vigo'da Emre Mor affedildi!

ekiplerinden 'da uzun süredir takımdan uzak kalan 'a af çıktı!

Teknik Direktör , Alaves'le oynanacak maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Emre Mor bu hafta çok iyi çalıştı. Forma şansı bulabilir." dedi. Bir süredir, hocasının açıklamalarına göre 'teknik sebeplerle' kadroya giremeyen Emre Mor'un kadro dışı bırakıldığı haberlere hem İspanyol hem de Türk medyasına yansımıştı.

Öte yandan Antonio Mohamed, 'nun milli aradan sakat döndüğünü ve tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Emre Mor bu sezon Celta forması ile sadece 1 maçta 38 dakika sahada kalabildi. Okay Yokuşlu da 5 maça çıktı ve 195 dakika süre aldı. İki oyuncu da gol ya da asist kaydedemedi.

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Celta Vigo'da Emre Mor affedildi!
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