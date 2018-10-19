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- maçının 'VAR'ı oldu

Süper Lig'in 9. haftasında 'ın bu akşam sahasında ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 16:00
Galatasaray - Bursaspor maçının 'VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu

, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadelede evinde ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Galatasaray-spor karşılaşmasının VAR hakemi de belli oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde bu akşam görev alacak. Uğurlu'ya, Ali Şansalan da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak eşlik edecek.

Yaşar Kemal Uğurlu, geride kalan 8 haftada 2 defa VAR, 3 kez de AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olmak üzere toplam 5 sefer VAR odasına girmişti.

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Galatasaray - Bursaspor maçının 'VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu
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