Mustafa Cengiz: Ceza beklemiyorum ama büyük konuşmayalım

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili olarak, "Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz" dedi. Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmanın yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurduklarını hatırlatarak, "Bu konuda herkes bir şeyler söylüyor, ahkâm kesiyor. Yaklaşık 3,5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz" diye konuştu.

KARAR BUGÜN AÇIKLANIYOR

G.SARAY'IN, UEFA'nın Savcılar Kurulu ile yaptığı anlaşmayı Hakimler Kurulu, yeniden incelenmesi için UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) göndermişti. Aslan, CAS'a başvururken, Hakimler Kurulu'nun gerekçeli kararı bugün açıklayacağı bildirildi.

RİVA'YA 1500 VİLLA

EMLAK Konut GYO güvencesiyle Galatasaray'ın Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva" projesinin tanıtımı yapıldı. Organizasyonda teknik direktör Fatih Terim de yer aldı. Tanıtımda Başkan Cengiz, "Riva projesinden hem devletimiz hem de Galatasaray yararlanıyor. Onların payı yüzde 20, bizimki yüzde 80. Burası çok değerli bir arazi, müthiş bir yerleşim var. Yaptığımız ilk planda villa sayısı 840'lardaydı, bu sayı bin 500'e çıkartılmış durumda" ifadesini kullandı.

DUVARLARI YIKTIRDIM!

FATİH TERIM, UEFA Champions League Magazine programına açıklamalarda bulundu. İşte satır başları

GALATASARAY ile gönül bağım 1974'ten bu yana sürüyor. Benim bir hedefim var; daha evvelki başarıların üzerine çıkmak ve bunlara yenilerini eklemek. Meseleye sadece iş gibi bakamıyorum. Bir insan ailesine karşı ne hissediyorsa ben de Galatasaray için aynı hissediyorum

İLK antrenörlüğe geldiğimde duvarları yıktırdım, koridor açtırdım, cam yaptırdım. Buradan bütün tesisleri görebiliyorum.

ŞAMPIYONLAR Ligi, pek çok açıdan futbolun enlerinin olduğu bir yer. Oyuncuların da bu bilinçle hem kendileri hem de takımları için orada olmayı bilmeleri gerekiyor.

SCHALKE güçlü ve köklü bir ekip. Hocaları Tedesco gençliğine rağmen geçen sezon başarılıydı. Ben de onun yaşındayken başlamıştım. Bazı oyuncular benden yaşlıydı. O duyguyu biliyorum."