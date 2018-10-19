Quaresma: Güneş’le anlaşamıyorduk

Beşiktaş'ın Instagram hesabına röportaj veren Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili samimi itiraflarda bulundu. Güneş'le başlangıçlarının çok iyi olmadığını dile getiren Quaresma, "Fikir ayrılıklarımız vardı. Ancak zamanla birbirimizi tanımaya başladık. Ben de hocanın samimiyetine, doğruluğuna, dürüstlüğüne gerçekten gıpta ile bakıyorum. Çalıştığım özel teknik adamlardan birisi" diye konuştu. Portekizli yıldızdan diğer satırbaşları şöyle:

Pepe ile Porto'da beraber oynadık. Buraya geldikten sonra arkadaşlığımız arttı. Dünyanın en iyi oyuncularından birisi.

SEVGİM MEZARA KADAR

Süreyya Soner çok özel bir insan. Dostum ve ömür boyu da öyle kalacak.

Boğazda yaptığımız kutlamaları ömür boyu unutmayacağım. Zaten Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan diğerlerinden farklı olmasıdır.

Porto ve Beşiktaş, ölene kadar kalbimde olacak. İki kulübün formasını da büyük bir onurla giydim. Mezara kadar bu iki kulübü sevmeye devam edeceğim.

Figo idolüm olan bir oyuncuydu. Uzun yıllar onu izleyip, ondan esinlendim.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. O kupayı kaldırdığım için çok gururluyum.