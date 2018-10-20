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Muslera: 1 puan kötü değil

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Muslera: 1 puan kötü değil
Muslera, sakatlıkların oyunlarını etkilediğini belirtirken, 'un penaltı haricinde pozisyonu olmadığını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Ne olursa olsun 1 puan, 1 puandır. Böyle puanlar bizi sezon sonunda şampiyon yapıyor. Sakatlıklardan sonra bu beraberliğe kötü diyemeyiz" diye konuştu.

SİNAN'LA 3 YIL DAHA
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör 'in onayı sonrasında sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'le masaya oturma kararı aldı. Oyuncunun menajeri Ersin Akan'la görüşmelerin başladığı, tarafların üç yıllık mukavele üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında.

YERLİLER DAMGA VURDU
-Bursaspor karşılaşmasına yerli oyuncular damga vurdu. Yabancı sınırının tartışıldığı şu dönemde maça başlayan 22 oyuncudan 12'sinin Türk olması dikkat çekti. Bursaspor'da 8, Galatasaray'da ise 4 Türk pasaportlu isim 11'de şans buldu.

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G.Saray 10 şut atarken bunların 3'ünde isabet sağladı. Sarı-kırmızılı takımın, 90 dakikayı sadece bir korner atışı ile tamamlaması da dikkatlerden kaçmadı.
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