16’yı 16 bitirdi

MAÇIN RÖNTGENİ
LIDER Galatasaray
'ın Türk Telekom
Stadı'ndaki 16 maçlık galibiyet serisine Bursaspor son verdi: 1-1. Antalya
'DA kenardan Maicon ve Donk hamleleri ile galibiyeti bulan Fatih Terim
'in dün ise ilk yarıda zorunlu yaptığı 3 oyuncu değişikliğiyle Bursaspor maçını çevirecek hamle şansı kalmadı.
GOMIS'I bu tip maçlarda çok arayan Galatasaray'a karşı iyi savunma yapan Bursaspor, ilk yarıda kalesinde pozisyon vermediği gibi 44. dakikada kornerde Mariano'nun çizgiden çıkardığı topta gole yaklaştı.
RAKIP kaleye ilk organize atağını 56. dakikada geliştiren Galatasaray'da ise Belhanda'nın sıfıra inip kale ağzına çevirdiği topu Ömer Bayram
bitiremedi.
YUSUF'LA değişen Lima, Belhanda'nın kaptırdığı top sonucu kontra yakaladı. Tecrübesiz Ozan Kabak şutu Muslera'dan dönen Lima'yı biçti ve penaltıya sebep oldu. Aytaç 1-0 yaptı.
GALATASARAY, sağ açığa geçince etkili bindirmeler yapan Belhanda'nın ortasına ön direğe etkili koşu yapan Eren Derdiyok
'un uçarak vurduğu kafayla 77'de beraberliği kurtardı 1-1. EREN SEVİNDİRİYOR
GALATASARAY'A 1 puanı getiren golün sahibi olan Eren Derdiyok, bu sezon Süper Lig
'de dört, resmi maçlarda 6. kez ağları sarstı. Sarı-kırmızılı futbolcu, ligde geçtiğimiz sezonun tamamında ancak üç gol atabilmişti. ATTIĞIM GOL CEVAP OLSUN!
UZUN süren sakatlığının ardından golle dönen Eren şunları söyledi: "İstediğimiz futbolu tam sergileyemedik. Üzgünüz... Eleştiriler oluyor, olacaktır da. Ağzımdan çıkan şeyler hemen eleştiri konusu oluyor. Golden sonra yaptığım sevinç, 'Bu da bir cevap olsun' şeklindeydi." FENERBAHÇE'DEN SONRA İLK KAYIP
Galatasaray geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı derbiden sonra iç sahada oynadığı 16 maçı da kazanmıştı. Ancak dün gece bu seri 1-1'lik Bursaspor galibiyeti ile bozuldu. Geçen sezondan beri ise sarı-kırmızılılar, 24 iç saha maçında ikinci kez rakibine puan verdi.