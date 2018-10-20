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, 'nin serisini bitirdi

, ile 0-0 berabere kalarak 9. haftası oynanan Spor Toto . Lig'de ilk kez puan kaybı yaşadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 16:23
Adanaspor, Gençlerbirliği'nin serisini bitirdi

Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında namağlup lider durumda bulunan , Osmanlı Stadı'nda ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı.

Gençlerbirliği 9 hafta sonunda ligdeki ilk beraberliğini alırken liderliğini sürdü.

Ayrıca 38'inci dakikada Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Selçuk Şahin ile pozisyon gereği girdiği mücadelede başına aldığı diz darbesi sonucu bilincini kaybetti. Hastanekaldırılanlan kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan - Ahmet, Alper, Arnason, Claro, Paraiba (Dk. 77 Matei), Yasin, Selçuk, Sessegnon, İlhan (Dk. 82 Mert Çetin), Nadir

ADANASPOR: Karacic (Dk. 38 İrfan Can Eğribayat), Onur, Veli (Dk. 46 Göksu), Özkan, Renan, Yener, Gökhan, Kenan, Hakan, Kone (Dk. 62 Eren), Feczesin?

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Adanaspor, Gençlerbirliği'nin serisini bitirdi
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