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forma şansı bulamadı

'in 9'uncu haftasında kendi sahasında 'u 1-0 mağlup ederken, 10 maçlık cezası sona eren karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 19:25
Arda Turan forma şansı bulamadı

Teknik direktör ikinci yarıda üç oyuncu değişikliğine giderken, geçen sezon oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek 10 maçlık cezaya çarptırılan ve cezası bu maçta sona eren 'a şans vermedi.

2.5 MİLYON TL CEZA, 12.5 YIL HAPİS İSTEMİ VE YEDEK KULÜBESİ

Deneyimli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından Kulübü tarafından 2.5 milyon TL para cezasına çarptırılmış ve yıldız oyuncunun mahkeme tarafından 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Bu yaptırımların ardından kamuoyunda gözler Medipol Başakşehir - maçına çevrilirken, bu mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı maç kadrosuna dahil etti. Geçen sezondan bulunan 10 maçlık cezasını noktalayan deneyimli futbolcu, maç kadrosuna alınmasına karşın teknik direktör Abdullah Avcı tarafından oyuna dahil edilmedi.

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Arda Turan forma şansı bulamadı
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