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li 'ya büyük şok

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9'uncu haftasında milli futbolcu 'in formasını giydiği sahasında 'a 2-0 mağlup oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 18:34
Cengiz Ünderli Roma'ya büyük şok

'in 71 dakika sahada kaldığı maçta , evinde 'a 2-0 yenildi. 38'inci dakikada Petagna'nın penaltıdan attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

56'ncı dakikada SPAL, Kevin Bonafazi'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Maçın 75'inci dakikasında ise konuk ekip SPAL'dan Vanja Milinkovic-Savic 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, 62'nci dakikada sarı kart görürken, 71'inci dakikada ise yerini Ante Corci'ye bıraktı.

Bu sonuçla Roma, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini aldı.

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Cengiz Ünderli Roma'ya büyük şok
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