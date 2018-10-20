Şikayet etmem!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
önemli mesajlar verdi. Terim şunları söyledi: "Milli takımlardan dönen oyuncularımız, uzun yolculuklar, 24 saat yolda olan var. Bir devrede 3 oyuncusu sakatlanan var mıdır? Uzun yıllardır görmedim. Ama biz Galatasarayız. Şikayet edecek değiliz. Böyle karakterim de yok. Ayrıca ligin telafisi var, 1 gün dinlenmeyi tercih ederim. Maça geldiğimizi zannetmiştik, sakata gelmişiz. Milli takımdan gelenleri anladım ama Fernando'yu anlamış değilim. Derin kadro olmayınca sorun çıkıyor. Sinan'a yapılan hareket ise penaltıydı." İMPARATOR YENİLMİYOR
FATIH Terim ve Samet Aybaba
, dün gece Süper Lig'de 11. kez karşılaşırken, Terim bu maçların sadece birinde yenildi: (6G, 4B). Aybaba, Terim karşısında ilk ve tek galibiyetini, geçen sezon Şubat 2018'de, Sivasspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta almıştı. TERİM BÖYLE SEVİNDİ
EREN'IN kafayla attığı beraberlik golü sonrası teknik direktör Fatih Terim ve ekibi inanılmaz bir sevinç yaşadı. Sakatlıklar yüzünden üç değişiklik hakkını da ilk yarıda kullanmak zorunda kalan Terim belki de kariyerinin en ilginç maçını yönetti. ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI
GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Aldığımız 1 puan da önemli" dedi. Şansız bir maç oynadıklarını vurgulayan Albayrak, "İlk yarıda üç sakatlık yaşadık. Erken olan üç değişiklik hocanın elini kolunu bağladı. Allah'tan ikinci yarıda aynı şanssızlıklarımız devam etmedi. Bir puan aldık, hiç yoktan iyidir. Çok önemli maç öncesi yeni sakatlar verdik. Esas üzüntü yaşamamıza sebep olan odur" dedi