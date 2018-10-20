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Son dakika: 'dan sakatlık açıklaması

, Fernando ve 'in sakatlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 14:22
Son dakika: Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor karşısında sakatlıklar nedeniyle 3 oyuncu değişikliğini ilk yarıda kullanana Galatasaray'dan açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada Feghouli ve Fernando'nun tedavilerine başlandığı, Serdar Aziz'in ise durumunun belli olmadığı belirtildi.

İşte 'ın yaptığı açıklama...

"Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen ve bugün sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde tetkikleri yapılan oyuncularımızın sağlık durumu şu şekildedir:

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen ve 'in tedavisine başlanmıştır.

Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen 'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır."

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Son dakika: Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
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