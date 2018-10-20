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'li durdurulamıyor

'nin (Ligue 1) 10. haftasında milli oyuncu 'in forma giydiği , deplasmanda 'u 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 22'ye yükseltti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 23:14
Zeki Çelik'li Lille durdurulamıyor

Fransa Ligue 1'in 10'uncu haftasında milli oyuncu Mehmet 'in formasını giydiği deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

Milli futbolcunun 90 dakika forma giydiği maçın 21'inci dakikasında Nicolas Pepe, penaltıdan attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 43'üncü dakikada Zeki Çelik'in asistinde Luiz Araujo farkı 2'ye çıkarttı. Ev sahibi ekip tek golünü 81'inci dakikada Mehdi Abeid ile penaltıdan attı.

Bu sonuçla Lille, Ligue 1'de 10'uncu haftayı Paris Saint-Germain'in hemen ardından 22 puanla 2'nci sırada kapattı. Dijon ise 10 puanda kaldı.

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Zeki Çelik'li Lille durdurulamıyor
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