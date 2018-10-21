Altay deplasmanda çok farklı

Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan gelişen atakta altıpas üzerinden Marco Paixao'nun arkaya gönderdiği ortasında Kappel'in gelişine yarım vole vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti. 0-1
13. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Marco Paixao, Can Sıkılmaz tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Paixao topu ağlara gönderdi. 0-2
56. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Marco Paixao'nun altıpas içerisine gönderdiği ortasında Leandro Kappel topu boş ağlara gönderdi. 0 -3
64. dakikada sol kanattan gelişen atakta rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine giren Ahmet'in etkili ve sert şutu kaleci Emre'den döndü.
88. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ferhat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Caner Ak xx , Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Temel xx
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan x, Ali Kemal Yılmaz x, Can Sıkılmaz x (Sezer dk. 57 x), Fatih Tultak xx, Abdullah Sezgin x, Cihan Aydın x (Hüseyin dk. 46 x), Ahmet Karadayı x, Batuhan Kurt x , Berk Kervan x (Fatih Kızılay dk. 46 x), Melih Arslan x, Yusuf Akbulut x
YEDEKLER: Ferhat, Doğukan, Arda, Toykan, Arif Bostancı
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz
ALTAYSPOR: Emre Koyuncu xx, Yasin Palaz xx, Ivan Ivanov xx, Gençer xx, Özgür xx (İbrahim Akın dk. 46 xx), Atakan xx (İhsan dk. 46 xx), Tevfik xx, Adnan Aganovic xx, Ferhat xx, Marco Paixao xxx (Hüsamettin dk. 74 x), Leandro Kappel xxx
YEDEKLER: Egemen, Pedro Eugenio, Metin, Hüsamettin, Murat Uluç
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Alper Avcı
GOLLER: Kappel (dk. 8) ve 56), Marco Paixao (dk. 13 pen.), Ferhat (dk. 88) (Altayspor)
SARI KARTLAR: Ali Kemal, Fatih Kızılay, Ahmet (Karabükspor), İhsan (Altayspor)