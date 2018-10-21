Ankaragücü - Yeni Malatyaspor [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Osmanlı Stadı'nda oynanan maç saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleyi sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ 0-0 YENİ MALATYASPOR
KADROLAR
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Faty, Djedje, Cerci, İlhan, Kenan, Kubilay
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Buğra, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Pereira, Adem Büyük