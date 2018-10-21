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'in 9. haftasında sahasında Evkur 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 16:02
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor [CANLI]

'in 9. haftasında sahasında Evkur 'u konuk ediyor.

Osmanlı Stadı'nda oynanan maç saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleyi sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ 0-0 YENİ MALATYASPOR

KADROLAR

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Faty, Djedje, Cerci, İlhan, Kenan, Kubilay

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Buğra, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Pereira, Adem Büyük

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