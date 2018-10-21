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’ın derdi çok!

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, İzmir’deki maçına da 4 önemli eksikle gitti

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Beşiktaş’ın derdi çok!
Siyah-beyazlı ekip, maçı öncesi oldukça sıkıntılı… Çünkü karşılaşma hem dış sahada oynanacak hem de önemli yıldızlarından yoksun mücadele edecek. Bu sezon deplasmanda 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan kaybeden Kara Kartal'da kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Adriano, Pepe ve Adem Ljajic takımdaki yerlerini alamayacak. Müsabaka öncesi teknik direktör 'i özellikle defans kurgusu düşündürüyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu akşam savunmanın göbeğini Pepe ve Vida'nın yokluğunda Enzo Roco ve Gary Medel'den oluşturması bekleniyor. Medel'den boşalacak ön libero mevkiinde Atiba Hutchinson'ın yanına Tolgay Arslan'ı monte etmeyi planlayan Şenol Güneş, 10 numara mevkiinde ise Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup'a görev verecek. Bu akşamki mücadelede kanatlarda Quaresma ve Babel oynarken ileri uçta da Vagner Love'ın görev alma ihtimali oldukça yüksek.

COŞKULU KARŞILAMA
Beşiktaş'ı ?dün akşam gittiği İzmir'de yüz kadar taraftar karşıladı. Siyah-beyazlılar, büyük ilgi gösterdikleri oyuncular ve teknik heyetle bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

'VAR'IN ÇALIŞTIĞI BİR MAÇ OLSUN!'
Beşiktaş Başkanı , Göztepe maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel bir maç olması dileğinde bulunan Orman, "VAR'ın çalıştığı bir maç olsun. Adaletli, sahada oyuncuların skoru belirleyeceği bir maç olmasını temenni ediyorum" dedi. Fikret Orman fikstürle ilgili soruya ise, "Beşiktaş'ın geniş bir kadrosu var. Avrupa'daki takımlar da yoğun fikstürde oynuyor. Bugün (dün) Manchester City'nin maçı vardı. Onlar da Salı günü Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak" cevabını verdi.
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