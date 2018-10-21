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Beto penaltılarda devleşiyor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan - maçının 19. dakikasında 'un kullandığı penaltı atışını kurtaran Portekizli file bekçisi Beto, penaltılarda yakaladığı başarılı istatistikle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 19:45
Beto penaltılarda devleşiyor
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde 'ı konuk eden 'de Beto, karşılaşmanın 19. dakikasında 'un penaltısını kurtarmayı başardı.

18. dakikada Göztepe'den Wallace'ın topa eliyle müdahale etmesi sonrası karşılaşmanın hakemi VAR ekranında yaptığ�� incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Oğuzhan, Beto'yu geçemedi.

Bu kurtarışla Portekizli kaleci Beto, Süper Lig'de karşılaştığı 9 penaltının 6'sında kalesini gole kapamayı başardı.

Oğuzhan, Süper Lig kariyerinde kullandığı 3 penaltının hiçbirinden faydalanamadı. Diğer taraftan siyah beyazlı ekibin Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Aytemiz Alanyaspor formasıyla kullandığı 10 penaltıyı da gole çevirmişti.

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Beto penaltılarda devleşiyor
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