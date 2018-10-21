Beto penaltılarda devleşiyor

18. dakikada Göztepe'den Wallace'ın topa eliyle müdahale etmesi sonrası karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus VAR ekranında yaptığ�� incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Oğuzhan, Beto'yu geçemedi.
Bu kurtarışla Portekizli kaleci Beto, Süper Lig'de karşılaştığı 9 penaltının 6'sında kalesini gole kapamayı başardı.
Oğuzhan, Süper Lig kariyerinde kullandığı 3 penaltının hiçbirinden faydalanamadı. Diğer taraftan siyah beyazlı ekibin Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Aytemiz Alanyaspor formasıyla kullandığı 10 penaltıyı da gole çevirmişti.