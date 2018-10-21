Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşAntalyalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, alınan galibiyetten dolayı oyunlarını tebrik etti.

Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Oyunun başından sonuna kadar çok iyi oynadılar. Özellikle saha yayılımı ve taktik anlayışı çok iyi uyguladılar. Belki toplu oyunda değil ama topsuz oyunda çok doğru pozisyonlar aldık. Rakibimize kolay kolay pozisyonlar vermedik ve pozisyonlara girdik. Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Otelden maça gelene kadar, bu yağmurlu havada bizi çok iyi desteklediler. Belki de bu galibiyetin fitilini onlar ateşledi. Onlara teşekkür ediyorum. Çok iyi bir taraftarlık örneği gösterdiler. Dolaysıyla da çok iyi oynadık ve 3 puanı hak ettik" dedi.