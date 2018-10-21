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: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

’in 9. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup eden spor’da Teknik Direktör , ”Rakibimize kolay kolay pozisyonlar vermedik ve pozisyonlara girdik. Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 19:37
Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşAntalyalyaspor Teknik Direktörü , alınan galibiyetten dolayı oyunlarını tebrik etti.

Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Oyunun başından sonuna kadar çok iyi oynadılar. Özellikle saha yayılımı ve taktik anlayışı çok iyi uyguladılar. Belki toplu oyunda değil ama topsuz oyunda çok doğru pozisyonlar aldık. Rakibimize kolay kolay pozisyonlar vermedik ve pozisyonlara girdik. Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Otelden maça gelene kadar, bu yağmurlu havada bizi çok iyi desteklediler. Belki de bu galibiyetin fitilini onlar ateşledi. Onlara teşekkür ediyorum. Çok iyi bir taraftarlık örneği gösterdiler. Dolaysıyla da çok iyi oynadık ve 3 puanı hak ettik" dedi.

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Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
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