Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
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ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 ATİKER KONYASPOR
KADROLAR
Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Jach , Mehmet, Ali Çamdalı, Robin Yalçın, Süleyman, Boldrin, Petrucci, Vedat Muriç
Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Opanasenko, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare