Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor [CANLI]

- [CANLI]

'in 9. haftasında sahasında 'u ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 13:33
Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor [CANLI]

'in 9. haftasında sahasında 'u ağırlıyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 ATİKER KONYASPOR

KADROLAR

Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Jach , Mehmet, Ali Çamdalı, Robin Yalçın, Süleyman, Boldrin, Petrucci, Vedat Muriç

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Opanasenko, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor [CANLI]
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN