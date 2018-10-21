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attı, kazandı

'in 9. haftasında , milli futbolcu 'un bir gol attığı maçta 'ı 2-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 20:33
Cenk Tosun attı, Everton kazandı

'de , milli futbolcu 'un bir gol attığı karşılaşmada 'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 9. haftasında Everton, Goodison Park'ta Crystal Palace'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede konuk takım, 60. dakikada Luka Milivojevic'in kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Everton, 87. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 89. dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya 67. dakikada Bernard'ın yerine giren Cenk Tosun, bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla Everton, üst üste 3. maçını kazanarak 15 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi. Dört maçtır galip gelemeyen Crystal Palace ise 7 puanla 15. sırada kaldı.

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Cenk Tosun attı, Everton kazandı
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