Cenk Tosun attı, Everton kazandı

İngiltere Premier Lig'de Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un bir gol attığı karşılaşmada Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 9. haftasında Everton, Goodison Park'ta Crystal Palace'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede konuk takım, 60. dakikada Luka Milivojevic'in kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Everton, 87. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 89. dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya 67. dakikada Bernard'ın yerine giren Cenk Tosun, bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla Everton, üst üste 3. maçını kazanarak 15 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi. Dört maçtır galip gelemeyen Crystal Palace ise 7 puanla 15. sırada kaldı.