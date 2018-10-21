Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Empoli, bir puanı Salih Uçan ile kurtardı

, bir puanı ile kurtardı

formasıyla ilk maçına çıkan , İtalya ligindeki ilk golünü atarak takımının Frosinone deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılmasını sağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 16:46
Empoli, bir puanı Salih Uçan ile kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , 'ın 79. dakikadaki golüyle Frosinone deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Salih'i sezon başında Fenerbahçe'den kiralayan Empoli, Serie A'nın 9. haftasında Frosinone'ye konuk oldu.

Frosinone, Silvestre'nin 8. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-0'a getirdi ancak Empoli, Zajc'ın 32 ve Silvestre'nin 48. dakikada attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Ev sahibi ekip, Ciofani'nin golleriyle bitime 27 dakika kala rakibine 3-2 üstünlük sağladı. 66. dakikada oyuna giren Salih'in 79. dakikada kaydettiği golle maç 3-3 sonuçlandı.

Daha önce Roma'da 7 lig karşılaşmasına çıkan Salih, Empoli formasını giydiği ilk maçta fileleri havalandırarak Serie A'daki ilk golüne imza attı.

Bu sonuçla Empoli puanını 6'ya, Frosinone de 2'ye çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Empoli, bir puanı Salih Uçan ile kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN