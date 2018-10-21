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: Buraya 3 puan almak için gelmiştik

Evkur Teknik Direktörü , 1-0 kaybettikleri MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada “Buraya 3 puan almak için gelmiştik” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 19:04
Erol Bulut: Buraya 3 puan almak için gelmiştik

'in 9. haftasında Evkur , Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Evkur Yeni spor Teknik Direktörü , maç ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Biz buraya 3 puan almak için gelmiştik. Biraz geç yani golden sonra uyandık. İkinci yarı çok baskılı oynadık ve kalemize tek bir şut var. Direkten dönen topumuz var. Zorunlu değişiklikler yaptık. Futbolcularım elinden geleni yaptı. Sonuç olarak golü bulamadık ve golü bulamayınca mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

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Erol Bulut: Buraya 3 puan almak için gelmiştik
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