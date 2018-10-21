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Fedakâr Belhanda

'ın Faslı yıldızı , Bursaspor maçındaki değişken performansını sakatlığına bağladı.

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Fedakâr Belhanda

Bursaspor maçında kaptırdığı top sonucu penaltıya neden olan Belhanda, Eren'in beraberlik golünde ise asisti yapan isimdi.

Faslı 10 numara, 1-1 biten karşılaşmanın ardından değişken performansına açıklık getirdi: "Milli takımda sol kasığımda zorlanma meydana geldi. Ağrılarım vardı ama ben her zaman oynamak isterim ve bu kadar eksik varken takımı yalnız bırakamazdım. Tabii maç içinde zorlandığımı itiraf etmeliyim. Zorunlu 3 değişiklik yaptık ve kasığımda ağrılar olmasına rağmen maçı tamamladım. Schalke'yi de düşünerek enerjimi kontrollü kullandım."

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Fedakâr Belhanda
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