Gaziantep'te gol sesi çıkmadı

Hakemler: Sarper Barış Saka, Soner Maraş, Seyfettin Ünal
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Poepon (Dk. 73 Chabbi), Kerim Avcı (Dk. 52 Jefferson) Segbefia, Gökhan Alsan, Rıdvan Şimşek, Del Valle, Bahadır Çiloğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 83 Dialiba), Emircan Altıntaş (Dk. 90+3 Merthan Açıl), Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 72 Recep Aydın), Atabey Çiçek
Sarı kartlar: Dk. 29 Bahadır Çiloğlu, Dk. 42 Segbefia, Dk. 45+1 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Dk. 44 Tarık Tekdal, Dk. 75 Recep Aydın, Dk. 77 Mucahit Albayrak, Dk. 90+4 Merthan Açıl (Ümraniyespor)