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spor ve yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında spor ile 0-0 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 16:18
Hatayspor ve Osmanlıspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında spor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Hüseyin Aylak, Gökhan Barcın

Hatayspor: Akın Alkan, (Dk. 78 Yılmaz Özeren), Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Tom), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 86 Korkishko)

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, , Ali Eren İyican, Tugay Kacar, Ayuk, (Dk. 69 Beykan Şimşek), , Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 83 ), , (Dk. 90 )

Sarı kartlar: Dk. 18 Tugay Kacar, Dk. 62 Caner Arıcı, Dk. 69 Hasan Kılıç, Dk. 87 Magaye Gueye (Osmanlıspor), Dk. 76 Kubilay Sönmez ()

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Hatayspor ve Osmanlıspor yenişemedi
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