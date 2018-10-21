Hatayspor ve Osmanlıspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Osmanlıspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Hüseyin Aylak, Gökhan Barcın
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Yılmaz Özeren), Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Tom), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 86 Korkishko)
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Ali Eren İyican, Tugay Kacar, Ayuk, Burhan Eşer (Dk. 69 Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 83 Sinan Kurt), Anıl Karaer, Magaye Gueye (Dk. 90 Mertan Caner Öztürk)
Sarı kartlar: Dk. 18 Tugay Kacar, Dk. 62 Caner Arıcı, Dk. 69 Hasan Kılıç, Dk. 87 Magaye Gueye (Osmanlıspor), Dk. 76 Kubilay Sönmez (Hatayspor)