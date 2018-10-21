O eski halinden eser yok şimdi

1- İlk 45 dakika boyunca sanki 8 maçta 8 puan almış bir takım değil, sezonu yeni açmış ilk hazırlık maçını oynayan bir Fenerbahçe vardı. 6. dakikadaki Michael Frey'in dışarı giden dokunuşu dışında hiçbir şey üretemediler. Böylece Sivas'ta koskoca bir devre çöpe gitti!

2- Devre arası Koç'un Comolli'nin yanına gitmesi Fenerbahçe'yi hareketlendirdi. İkinci yarı Soldado net golü kaçırdı. Ardından 70'te klasına yakışmayan bir vuruşla belki de kaçan 2 puanın sorumlusu oldu.

3- İkinci yarının en etkili ismi, oyuna sonradan giren Mehmet Ekici'ydi. Ancak sahada sadece 17 dakika kalabildi. Bu süreçte bir topu direkten dönen Ekici'nin oyundan çıkarken isyan edişi, kısa sürede sahalara dönemeyeceğinin göstergesiydi.

4- Halıların, verilerin, kadro dışıların konuşulduğu milli takım arası sonrasında F.Bahçe'de değişen bir şey yok. Yine coşkusu, temposu düşük. Maçın sonlarına doğru sonuca gösterilen isyan yeterli değil. Ali Koç'un işi gerçekten çok zor. 5- ARTIK karar alma zamanı geldi. Fenerbahçe 9 lig maçında 9 puan alacak bir takım değil. Ne tarihi ne de kalitesi buna sabredemez. Kurulan yeni sistemin tek arızasının Cocu olarak görülmesi büyük haksızlık. Sadece o değil, herkes hesap vermeli.

DEPLASMAN YARAMIYOR

Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda dibe vurdu. Sivasspor maçı öncesi çıktığı 4 deplasmandan sadece Konya'da kazanabilen Kanarya kaybettiği üç maçta gol bile atamamıştı. Ve sarı-lacivertliler dün gece de yenilmedi ama yine gol atamadı ve 0-0'lık sonuçla 1 puanla yetindi.

KALENİN YOLUNU UNUTTU

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleyi Frey ve Eljif ile yoklasa da çerçeveyi tutturamadı. Sarı-lacivertliler böylece, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Fenerbahçe daha önce Çaykur Rizespor ve Göztepe deplasmanlarında da aynı istatistiği yakalamıştı.

YİNE OLMADI!

Daha önce 4'er net gol pozisyonuna girdiği Kayserispor ve Rizespor maçlarını kaybeden Fenerbahçe dün yine 4 net pozisyona girdi; ancak topu bir kez daha 3 kale direği arasından geçiremedi ve 1 puan alabildi.

GÖZLER BUGÜN RİZE-KONYA MAÇINDA!

Fenerbahçe dün geceki beraberlikle puanını 9'a yükseltirken bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor maçının sonucu sarı-lacivertlileri yakından ilgilendiriyor. Zira bugün Çaykur Rize kazanırsa, Fenerbahçe lig sıralamasında 16. basamağa inecek ve küme düşme hattında yer alacak.

MEHMET EKİCİ'NİN GÖZYAŞLARI

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici dün gece 62. dakikada oyuna girdi ve 77'nci dakikada sakatlanarak kenara gelince gözyaşlarına boğuldu. Bir frikik vuruşu Sivasspor kalesinin üst direğinden dönen Mehmet Ekici, Robinho ile girdiği bir ikili mücadele sonucunda sağ arka adalesini tuttu. Kariyerinde sakatlıklardan çok çeken Mehmet yedek kulübesinde üzüntüsünden ağlarken, arkadaşlarının teselli çabaları da sonuçsuz kaldı.

TOPLAM 142 GÜN SAKATTI

Sarı-lacivertli futbolcu Fenerbahçe kariyerinde altıncı kez sakatlandı. Mehmet Ekici bu yüzden tam 25 maç kaçırırken, toplam 142 gün takımdan ayrı kaldı.

1 SORU 1 CEVAP

Fenerbahçe nereye koşuyor? Neden hâlâ takımda bir düzelme yok?

MURAT ÖZBOSTAN

F.Bahçe ne denese olmuyor. Bir de buna kadro istikrarsızlığı eklenince açıkçası bu takım için diyecek şey bulamıyor insan. Phillip Cocu hâlâ arayışta... Aramaya da anlaşılan devam edecek; zamanı yeterse!.. İsmail'i bile orta saha oyuncusu yaptı. İsmail kendi mevkisinde bile verimli değil ki hocam! Savunma ağırlıklı bir takım ile sahaya çıkmak da ayrı bir skandal. Çünkü Cocu korkuyor! Normal ama... Fenerbahçe puan sıralamasında dibe vurdu. Ortada dramatik bir durum var. Farkında mısınız kimse artık Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansından bahsetmiyor. Kalan 8 haftada antrenörler ve bazı futbolcular takımın bu halinden sorumlu idi.. Şimdi onlar da yok. Değişen ne var; hiç... İkinci yarıda birkaç pozisyon ve Mehmet Ekici'nin direğe takılan topu.. Takım bu halde ise sorumluları Comolli ve Cocu'dur.. Bu kadar basit!