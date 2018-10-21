Phillip Cocu’dan yine ters köşe

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe
'de teknik direktör Phillip Cocu
, mutlak galibiyet parolasıyla çdeplasmanında Sivas deplasmanında sürpriz bir 11 çıkarttı. Slimani'nin yanı sıra Benzia da sakatlığı olduğu için kadroya alınmadı.
Milli takımdan yorgun dönen Reyes de kulübede kaldı. Isla'nın yerine Şener görev yaparken, Başakşehir maçında solda görev yapan Eljif, Reyes'in yokluğunda orta sahaya çekildi. Cocu'nun en çok tartışılan kararı ise Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı'ya birlikte görev vermesi oldu. Hasan Ali sol bekte oynarken, İsmail önünde forma giydi. 4-4-2 DİZİLİŞİNDEN VAZGEÇMEDİ
Bu arada Cocu, Başakşehir maçında ilk kez denediği 4-4-2 dizilişinden vazgeçmedi ve Soldado
ile Frey'
i birlikte oynattı. YAPBOZ TAHTASI
Kadro istikrarını bir türlü sağlayamayan Cocu'nun İsmail tercihi şaşırttı. İsmail'i sol açıkta değerlendiren Cocu, bu sezon 8 maçta 7 kez bu bölgede farklı isim denedi. Hollandalı teknik adam daha önce 6 farklı 10 numara ve 6 farklı ön libero tercihi ile maça çıkarken, 4 farklı hücum uygulaması yapmıştı. (Soldado, Slimani, Slimani-Fey, Frey-Soldado). Alınan sonuçlarla eleştirilen Cocu, sağ açık bölgesinde ise Barış Alıcı, Ayew ve Dirar denemeleri yaptı. İSMAİL FOTOĞRAF: OĞUZ YÖRÜK OFFF ÇEKTİ! İsmail Köybaşı
, maç sonu çarpıcı açıklamalar yaptı. Konuşurken 'off' çekerek sıkıntısını belli eden İsmail şunları söyledi: "Çok üzgünüz. 3-4 maçtır gol yemiyoruz ama gol de atamıyoruz. Taraftarın üzüntüsünün farkındayız. Bilinçsiz insanlar değiliz. Gerekli şeyleri yapıyoruz, kahvaltı mı kahvaltı! Daha önce hiç böyle bir durumda olmadım.
Bu durumdan ancak galibiyetler serisi bizi çıkarız. O topun çizgiden geçmesi lazım. O topun canı mı istemiyor?
Durumun farkındayız. Galibiyetler geldikçe, sıralamada da yükseleceğiz." İSMAİL KÖYBAŞI KOVULMA HAMLESİ!
Cocu'nun sol açıkta görev verdiği İsmail Köybaşı'nın performansı, Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri olan İsmail için yapılan yorumlardan bazıları şunlar:
¦ İsmail Köybaşı futbola tepki olarak doğmuş, başka açıklaması olamaz.
¦ İsmail'i halı sahaya çağırmam ama adam Fenerbahçe'de 11 oynuyor, üstelik mevkii olmayan yerde.
¦ Cocu kendisini kovdurmak için bu hafta İsmail'i deniyor.
¦ Biz İsmail Köybaşı'nı, Frey'i izlemek için sabretmiyoruz.
¦ Allah Fenerlilere sabır versin. Hem Hasan Ali
hem İsmail Köybaşı aynı anda oynuyor. TRNAVA RAHAT KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin rakibi Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nin 12. haftasında sahasında Senica'yı 4-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Trnava'ya galibiyeti getiren golleri Grendel, Miesenbock (2), Chanturishvili kaydetti. Trnava, Slovakya Ligi'nde 14 puanla 7. sırada yer alıyor.