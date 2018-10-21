Şenol Güneş: İlk sıradaki penaltıcımız...

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuna kazanma arzusuyla başladıklarını ifade ederek, "Oyun kontrolü, yediğimiz gole kadar bizdeydi. Top kaybı sonrası yediğimiz gol rakibin coşkusunu arttırdı. Hücum oyuncularını alarak kendi sahasında kalan bir takım vardı.

Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Rakip haddini bilerek oynadı. Oyun üstünlüğünü skora yansıtamadık. Beklemediğimiz bir 3 puan kaybı oldu. Üzgünüz" dedi.

Puan sıralamasının önemli olmadığını aktaran Güneş, "Puan kaybı olan maçları kazanabileceğimiz maç olarak görüyoruz. Bursa'da, Konya'da da kazanabilirdik. Skora yansımayan pozisyonlar bizi olumsuz etkiledi. 12 puan kaybımız var. Sıkıntılarımızı mazeret olarak kullanmak istemiyorum. Yediğimiz ilk golde rakibe gol attırdık. Goller kaçırdık. Bunun adı yok. Daha kendimize geleceğiz, daha çok çalışacağız. 2-0'dan sonra oyun kontrolü kayboldu, rakibin direnci arttı. Gollerin gelmesi rakibe moral, bize de teslimiyet getirdi" diye konuştu.

"İLK PENALTICIMIZ OĞUZHAN"

Oğuzhan'ın kaçırdığı penaltıyı Babel'in neden kullanmadığı sorusunu da yanıtlayan Güneş, "Penaltılara kararı ben veriyorum. Kaçırılan penaltı için her şey söylenebilir. Oğuzhan ilk sıradaki penaltıcımız. Babel zaten penaltı sıralamamızda yoktu. Basit hatalar yaptık. Bizim gibi bir takımın yiyeceği goller değildi" dedi.