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gözünü zirveye dikti

, BŞB Erzurum’u da mağlup ederek hem galibiyet serisini üçe çıkarmayı, hem de lider G.Saray ile aradaki puan farkını 3’e indirmeyi hedefliyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Trabzonspor gözünü zirveye dikti

, Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle ligin zirvesine bir adım daha yaklaşma şansını yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın berabere kalması ile 2 maçta aldıkları 6 puan daha da anlam kazanan bordo-mavililer, yarın sahalarında oynayacakları Erzurumspor maçını da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lider G.Saray ile puan farkını 3'e indirmeyi istiyor.

Trabzonsporlu futbolcular 3'te 3 için kenetlenirken, taraftarların da yarın akşam stadı doldurmalarını bekliyor. Pereira'nın hafta içinde belediye mikrofonlarından yaptığı maç çağrısı şehirde büyük ilgi uyandırmış ve şehrin çeşitli noktalarından çekimleri de içeren video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıp, 1.5 milyonluk bir izlenmeye ulaşmıştı.

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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını basına kapalı yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, koordinasyon, sürat ve şut çalışması yaptıkları kaydedildi. Bordo-mavililer, bugün yapacakları idmanla BŞB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor gözünü zirveye dikti
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