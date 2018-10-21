Trabzonspor gözünü zirveye dikti

Trabzonspor, Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle ligin zirvesine bir adım daha yaklaşma şansını yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın berabere kalması ile 2 maçta aldıkları 6 puan daha da anlam kazanan bordo-mavililer, yarın sahalarında oynayacakları Erzurumspor maçını da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lider G.Saray ile puan farkını 3'e indirmeyi istiyor.

Trabzonsporlu futbolcular 3'te 3 için kenetlenirken, taraftarların da yarın akşam stadı doldurmalarını bekliyor. Pereira'nın hafta içinde belediye mikrofonlarından yaptığı maç çağrısı şehirde büyük ilgi uyandırmış ve şehrin çeşitli noktalarından çekimleri de içeren video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıp, 1.5 milyonluk bir izlenmeye ulaşmıştı.

TRABZONSPOR HIZ KESMİYOR!

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını basına kapalı yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, koordinasyon, sürat ve şut çalışması yaptıkları kaydedildi. Bordo-mavililer, bugün yapacakları idmanla BŞB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.