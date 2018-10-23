Şenol Güneş: Sizin değeriniz bu değil

Ligde 9. hafta sonunda 15 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta, Göztepe yenilgisi moralleri bozdu. Teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. "Sizin değeriniz bu değil" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "Çok daha iyi olduğunuzu biliyorsunuz. Tekrar iyi anlara dönmemiz lazım. Süper Lig'in en iyi kadrosu sizsiniz. Dağılmayalım. Birbirimize destek olalım.. Ortada bir sıkıntı varsa ancak böyle çözülür. Bu yenilgiyi unutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

SAKATLAR RİSKE EDİLMEYECEK

BU arada Beşiktaş'ta Pepe, Adriano ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemedi. Üç oyuncunun perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Genk karşısında da görev almasının zor olduğu bildirildi. Adriano'ya göre Ljajic ve Pepe'nin tedavi süreçlerinin iyiye gittiği ancak ligi de düşünen teknik direktör Şenol Güneş'in Sırp oyuncu ile Portekizli stoperi Avrupa mücadelesinde riske etmeyeceği öğrenildi.

KARA KARTAL'DAN AYNI NAKARAT!

Son 4 deplasmanda kazanamayan Beşiktaş adeta dejavu yaşıyor. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan siyahbeyazlılar, kalesinde ise 12 gol gördü ve 15 puanda kaldı. Geçen sezon 9 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek hanesine 15 puan yazdıran Kartal, 9 haftada çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 1 galibiyetle yetinmişti.

SÖZLEŞME&PARA SIKINTISI

Şenol Güneş ve yerli futbolcuların TL üzerinden yapılacak 5.5'lik Euro kurunu kabul etmedikleri iddiaları gündemi sarstı. Beşiktaş akşam açıklama yaptı: "Gerçek değil"

Beşıktaş'ta ödemeler konusunda yaşanan sıkıntıların da takım üzerinde olumsuz etki yaptığı iddia edildi. Bu haber Göztepe maçı sonrası gündeme gelirken özellikle bazı yabancı futbolcuların, tüm alacaklarını isteyerek UEFA'ya verilecek "Borçsuz" kağıdına imza atmadığı bildirildi. Ayrıca Şenol Güneş ve yerli futbolcuların ise TL üzerinden yapılacak ve 5.5 Euro kuru olan rakamı kabul etmedikleri kulislerde konuşuluyor. Bu iddialar üzerine Beşiktaş yönetimi dün akşam 20.35'te açıklama yaptı: "Şenol Güneş'in yanı sıra, futbolcularımızın ödemeleri ve sözleşmeleriyle ilgili yapılan yorumların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır."