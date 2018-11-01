Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Karşıyaka’dan görkemli kutlama

Karşıyaka’dan görkemli kutlama

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.11.2018 22:06

Türk sporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 106'ncı yıl dönümünü kutladı. geçen sezon düştüğü 3'üncü Lig'de altyapı patentli kadrosu ve kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan yeşil kırmızılılarda binlerce taraftar, Karşıyaka Çarşısı'nda toplandı. Başkan Turgay Büyükkarcı, başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticiler ve futbol takımının kaptanları Mustafa Aşan, Battal ve Cenk de taraftarla birlikte kutlamalara katıldı. Temelleri 1 Kasım 1912'de atılan Kaf-Kaf'ta taraftarlar kutlamaların startını saat 19.12'de meşaleler yakıp işaret fişekleri ve havai fişekler atarak verdi. Bu alandaki kutlamaların ardından kortej oluşturup Yalı Caddesi'ni trafiğe kapatan Karşıyakalılar, sevda yürüyüşü adını verdikleri organizasyonla ihalesi 2 kez iptal edilip yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı'nın inşaat alanına kadar yürüdü. Stat çevresindeki bariyerleri aşan taraftarlar, kutlamalara statta meşaleler yakıp Karşıyaka tezahüratları yaparak devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka’dan görkemli kutlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN