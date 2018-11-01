Karşıyaka’dan görkemli kutlama

Türk sporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 106'ncı yıl dönümünü kutladı. Futbolda geçen sezon düştüğü TFF 3'üncü Lig'de altyapı patentli kadrosu ve kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan yeşil kırmızılılarda binlerce taraftar, Karşıyaka Çarşısı'nda toplandı. Başkan Turgay Büyükkarcı, başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticiler ve futbol takımının kaptanları Mustafa Aşan, Battal ve Cenk de taraftarla birlikte kutlamalara katıldı. Temelleri 1 Kasım 1912'de atılan Kaf-Kaf'ta taraftarlar kutlamaların startını saat 19.12'de meşaleler yakıp işaret fişekleri ve havai fişekler atarak verdi. Bu alandaki kutlamaların ardından kortej oluşturup Yalı Caddesi'ni trafiğe kapatan Karşıyakalılar, sevda yürüyüşü adını verdikleri organizasyonla ihalesi 2 kez iptal edilip yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı'nın inşaat alanına kadar yürüdü. Stat çevresindeki bariyerleri aşan taraftarlar, kutlamalara statta meşaleler yakıp Karşıyaka tezahüratları yaparak devam etti.

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