Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna görevinden istifa etti

Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Tamer Tuna, hocaların ve kulüplerin bazen değişime ihtiyacı olabileceğini belirtirken, Başkan Mecnun Otyakmaz ise "Stattaki atmosfer negatife dönmüştü. Kan değişikliğine ihtiyaç duyduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 11 haftasında istediği sonuçları alamayan ve düşme hattının üzerinde bulunan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna dün akşam yönetimle yaptığı toplantının ardından karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekibin ligin 12. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi görevinden ayrılan Tuna takımın başında son kez antrenmana çıktı. Antrenman öncesi futbolcularla vedalaşan Tuna daha sonra basın mensupların açıklamalarda bulundu. Tuna, "Sivasspor sezon başından itibaren açıkçası 11 haftalık süreçte futbol anlamında ya da oyun anlamında buradaki felsefe ve kulüp anlayışı olarak oldukça iyi bir seviyede futbol oynadı. Yaptığımız çalışmalar, istikrarlı görüşler ve fikirler bazen ayrılsa da hem karakter olarak hem yapı olarak iyi bir yerde görev aldım. Dünkü maçın öncesinde de takımın menfaati, Sivasspor'un menfaati adına bazı fikirlere sahiptik. Sezon başından gelen kendi anlayışımız ve bazı planlamalarla ilgili bir noktadaydık. Ama futbolun Türkiye'deki gerçekleri sonuç ya da taraftar mutluluğu memnuniyeti, dün yaşadığımız son iki dakikalık süreçteki memnuniyetsizlik, mutsuzluk, hem Sivasspor'un geleceği ve bugünden itibaren yaşayacakları dönem adına hem de kendi mutluluğum ve huzurum adına fikir alışverişi yaptık. Başkanımın, benim ve yönetimin bu konuda neler yapabileceğimizle ilgili ortaya çıkan, aslında bugüne kadar verdiğim mücadele ve vermek istediğim mücadele ile düşündüklerimle ilgili bazı görüşlerde bulunduk" dedi.

"DEĞİŞİMİ İHTİYAÇ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bazen sonuç almak için diğer menfaatleri veya artıları düşünmek gerektiğini ifade eden Tuna, "Bu menfaatlerin içinde burada değişime ihtiyaç olduğunu öngördük. Oldukça iyi bir çalışma anlayışı ve Sivasspor'un ekonomik anlamda potansiyeli, tesisleşmesi, yapısı, şehrin bana verdiği destek, takıma olan inançları, takımın aslında 11 haftanın tüm coşkusu kendi düşünce ve felsefe anlayışımla ilgili bir plandı. Ama futbol böyle. Bazen hocaların ve kulüplerin değişime ihtiyacı olabiliyor. Bugünkü karar benim ve Sivasspor'un geleceği adına önemli" diye konuştu.

BAŞKAN MECNUN OTYAKMAZ: "ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Hep Sivasspor'da uzun vadeli projeler yapmaya arzu ettim. Bu projelerden bir tanesi de Tamer hocamızdı. Geçmiş yıllarda bir birliktelik yaşamıştık. Kendisi yakından tanıdığımız karakterini, futbol anlayışını, hedeflerini ideallerini bildiğimiz bir arkadaşımız. Onunla belki bu hayallerimi gerçekleştirebilirim diye düşünmüştüm. Uzun vadeli projelere imza atar, Türk futboluna hep birlikte hizmet ederiz diye düşünmüştüm. Ama maalesef futbol sonuç odaklı bir oyun ne kadar iyi şeyler yaparsak yapalım, sonunda eğer arzu ettiğiniz sonuca ulaşamıyorsanız kimseyi memnun edemiyorsunuz. Kendiniz de mutsuz oluyorsunuz. Dolayısıyla bir mutsuzluk süreci gündemdeydi. Daha fazla sıkıntılı süreçlere meydan vermemek için hem hocamızın kariyeri açısından hem Sivasspor'un menfaati açısından oturup konuştuk. Kan değişikliğinin iyi olacağı bir karar ortaya çıktı. Karşılıklı olarak tamamıyla her şey konuşuldu. Hem hocamıza hem de bize yakışır şekilde son antrenmanımızı hep birlikte yapıp arkadaşlarla vedalaşıp bu açıklamayı yapma zarureti doğdu" ifadelerini kullandı.

"STATTAKİ POZİTİF ATMOSFER ORTADAN KALKMIŞTI"

Dün akşam oynanan Atiker Konyaspor maçındaki taraftarın tepkisinin sorulması üzerine konuşan Başkan Otyakmaz, "Taraftar sonuç odaklıdır, günceldir. Hemen gördüğüne göre yorum yapar. O andaki adrenalinle birlikte daha uzun vadeli düşünemez. Burada bizim dikkatimizi çeken stattaki pozitif atmosferin ortadan kalkıyor olmasıydı ve sıkıntılı olan oydu. Yoksa taraftar bugün tepki gösterir yarın alkışlar omuzlara alır. Stattaki negatif atmosfer bizi mutsuz etti. Taraftar da bu durumdan mutsuz. Şimdi onlara yeni bir ortam sağlamak gerekiyor. Hem kulübümüz hem de hocamız için daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.