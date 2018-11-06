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- maçının bilet fiyatları belli oldu

'un, Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı maçının bilet fiyatları belli oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 13:22
Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

'un 'in 12. haftasında sahasında ile oynayacağı mücadelenin bilet fiyatları belli oldu. spor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile 19.00'da BB. Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 14:00'da satışa sunulacak" ifadelerine yer verildi.

Misafir tribün biletlerinin 7 Kasım tarihinde satışa sunulacağı bilet fiyatlarının ise şu şekilde belirlendiği açıklandı:

Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu-Batı Üst: 50 TL
Kuzey Alt-Üst: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL

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Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
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