Juventus Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları...

Yaz transfer döneminde Real Madrid'ten Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo için bu maç özel bir anlam taşıyor. Ronaldo'yu futbol dünyasına kazandıran ve ışığının parlamasına neden olan kulüp bilindiği gibi Manchester United, Cristiano Ronal bu akşam eski takımına karşı forma giyecek. Ronaldo, Real Madrid forması ile Old Trafford'ta gol atmış ve sevinmemişti. Peki Juventus Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

H Grubu'na mücadele eden Juvenstus ile Manchester United arasında oynanacak maç gecenin maçları arasında en heyecan verici maç olarak dikkat çekiyor.

H Grubu'nda 3. maçlar sonucunda İtalyan devi Juventus tüm maçlarını kazandı ve 9 puanla lider durumda. İkinci Manchester United 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi Valencia, 2 puanla 3. sırada yer alırken İsviçre ekibi Young Boys da 1 puanla grup sonuncusu.

JUVENTUS MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Juventus ile Manchester United arasında oynanacak karşılaşma bu gece 23:00'da beİN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

JUVENTUS

Wojciech Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

MANCHESTER UNİTED

David de Gea, Antonio Valencia, Eric Bailly, Lindelöf, Luke Shaw, Nemanja Matic, Paul Pogba, Fred, Alexis Sanchez, Martial, Rashford

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN DİĞER MAÇLARI

7 KASIM ÇARŞAMBA

23:00 Benfica - Ajax

23:00 Bayern Münih - AEK

23:00 Manchester City - Shakhtar Donetsk

23:00 Olympique Lyon - Hoffenheim

23:00 CSKA Moskova - Roma

23:00 Viktoria Plzen - Real Madrid

23:00 Valencia - Young Boys